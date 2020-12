Diego Maradona con la pelota Adidas "Azteca.

A través de las redes sociales se filtró un video realizado por el canal TyC Sports en homenaje a Diego Maradona.

En las imagenes la pelota adidas "Azteca" con la que hizo historia en el Mundial de México '86 sale a buscarlo para realizar una última despedida. Con ese balón Diego consiguió hacer los históricos goles a Inglaterra.

La emoción hizo vibrar a todos los fútboleros. Una idea extraordinaria: la pelota que tanto quiso sigue buscando a Diego.

