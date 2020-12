Norma Gladys Cappagli fue Miss Mundo a los 21 años.



Una de las Miss Mundo que representó a la Argentina, Norma Cappagli falleció en la tarde del martes tras ser atropellada por un colectivo en Recoleta.

Cappagli, de 81 años y ganadora del concurso de belleza realizado en Londres en 1960, permanecía internada “en gravísimo estado y en coma farmacológico”, según había informado su sobrina, Carla Cappagli, el día del incidente.

El accidente se produjo cerca de las 15 del jueves en Callao y Las Heras, cuando un colectivo de la línea 110 que realizaba su recorrido habitual atropelló a la exmodelo, que había salido de su domicilio para realizar unas compras.

Los efectivos encontraron a la ex Miss Mundo tirada en el asfalto, con un corte en su cuero cabelludo.

El día del incidente, la familiar de la exmodelo expresó que “la imprudencia de un colectivero le está llevando la vida”, y que “un policía testigo dijo que ella tenía a favor el cruce”.

Después de una consulta a la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 21, a cargo del fiscal Paulo Gaspani, la fuerza de seguridad porteña detuvo al chofer, de 28 años y que en primera instancia había sido detenido bajo el delito de lesiones culposas. Además, el colectivo fue secuestrado para la realización de los peritajes correspondientes.

“Ganar fue una casualidad. Viajé a Gran Bretaña en representación de la Argentina y me eligieron. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé, pero sentí un orgullo tremendo por mi país, no por mí. En aquellos años, todos teníamos la camiseta de Argentina bien puesta. Recuerdo que me dio mucha alegría ganar un título para mi país”, expresó en una de sus últimas notas.