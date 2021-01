Custodia militar frente al Capitolio en Washington. Foto: Reuters.

En la antesala de la asunción presidencial del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero, se ha desplegado un importante operativo de seguridad.

Con ese marco, de tensión en aumento, la Policía del Capitolio ha detenido a un hombre que tenía en su poder una pistola cargada y más de 500 cartuchos de municiones. El hecho se produjo cuando llegó en su camioneta a un puesto de control en la ciudad de Washington, que fue instalado en vísperas de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. De acuerdo con los documentos judiciales, el individuo trató de usar una credencial no autorizada.

Wesley Allen Beeler, de 31 años de edad, venía de la localidad de Front Royal, luego fue liberado.

El hombre ha dicho que trabajó en Washington como guardia de seguridad contratado durante la última semana y olvidó que tenía una pistola en su vehículo cuando abandonó Virginia, donde, dijo, tiene una licencia para portar armas.

Así mismo, sostuvo que se dio cuenta del arma a mitad de camino y decidió no regresar.

También, declaró que recuerda solo que tenía la pistola y casquillos en el coche, pero no municiones. "Solo me olvidé de sacarla de mi camioneta antes de irme al trabajo. No sé cuáles son las leyes de Washington D.C.", aseguró, agregando que no es "un criminal".