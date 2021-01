La cuenta Odonata Cinema lleva años llevando a la vida real los coches más famosos del cine y de los videojuegos en Youtube.

Pero en su última aventura, probando un coche salido del famoso videojuego Need for Speed, ha sucedido algo imprevisto: el hielo se rompe a sus pies y termina bajo el agua.

El conductor, tal y como se ve en el vídeo que acompaña a la noticia, pudo salir por su propio pie antes de que el vehículo se convirtiera en un submarino fallido.

