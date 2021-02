La Leona Agustina Albertario era acosada por redes sociales.

El hombre detenido en Mar del Plata acusado de acosar sexualmente por redes sociales a una de Las Leonas, Agustina Albertario, fue ingresado al pabellón psiquiátrico del Hospital Interzonal General de Agudos de la ciudad balnearia. Ocurrió después que en las últimas horas tuviera brotes psicóticos.

Juan Mariano García Sarmiento, de 49 años, podría ser declarado inimputable, según informó el diario local La Capital. El hombre había sido aprehendido por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), luego de que Albertario ampliara ante la Justicia marplatense una denuncia por "amenazas y exhibiciones obscenas" radicada el verano pasado.

Agustina Albertario, integrante de Las Leonas, había denunciado ante la justicia de Mar del Plata que García Sarmiento, quien reside de la misma ciudad, ignoró la orden de restricción de acercamiento que pesa en su contra desde el verano y la abordó una vez más para hostigarla.

La joven de 28 años, denunció a García Sarmiento otra vez ante el fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, y luego hizo una ampliación de la denuncia radicada en 2020 por "amenazas y exhibición" contra el hombre.

Lejos de acatar la orden judicial, García Sarmiento siguió acosando a Albertario a través de redes sociales y mensajes, mientras ella realizaba la pretemporada con el resto del plantel en Mar del Plata como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La jugadora denunció que García Sarmiento le enviaba imágenes en las que aparece semidesnudo y amenazas por haberlo acusado ante la Justicia.

El acoso sexual comenzó el año pasado y durante el verano se dispuso una orden de restricción de acercamiento del hombre hacia la jugadora de hockey, que se hospedada en el hotel Costa Galana con el resto de Las Leonas.