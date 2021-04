Joe Biden en su discurso de los 100 días en el Capitolio, Reuters.

A horas de cumplir los primeros 100 días de su Gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este miércoles ante ambas cámaras del Congreso, su gestión económica y, para describir sus prioridades de inversión y sus propuestas para garantizar los fondos: "Hay buena gente en Wall Street pero Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos ayudaron a construir la clase media".

Biden habló ante un auditorio reducido: 200 legisladores, tres miembros del gabinete y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, todos con tapabocas. "El país está avanzando de nuevo", celebró Biden y puso como ejemplo el gigantesco paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que aprobó en el Congreso con el apoyo completo de las bancadas oficialistas y ningún voto opositor.

"El FMI estimó que nuestra economía crecerá un 6%...Estados Unidos está avanzando y no podemos detenernos ahora. Estamos en un momento de inflexión frente a la competencia de países como China", aseguró.

Pidió nuevamente al Congreso apruebe el ambicioso plan para modernizar y ampliar la infraestructura nacional de 2,3 billones de dólares que ya presentó y sumó otras dos iniciativas millonarias: un plan nacional para crear trabajos y un plan para las familias estadounidenses.

100 days ago, America’s house was on fire. We had to act, so we:



- Passed the American Rescue Plan

- Administered over 200 million shots

- Sent over 160 million relief checks

- Delivered food and rental assistance to millions

- Provided small business loans