Llega la cuarta temporada de "In Treatment" a HBO.

El domingo 23 llega la cuarta temporada de "In Treatment" a HBO con un doble episodio y luego, se estrenará uno por semana. La exitosa serie producida por Mark Wahlberg, esta vez tendrá como protagonista a Uzo Abudo, reconocida mundialmente por su trabajo como Suzanne en "Orange is the New Black", quien se pondrá en la piel de la Dra. Brooke Taylor, una terapeuta observadora y empática.

Mirala con la mejor imagen a través de Telecentro.

La trama de esta nueva entrega está reimaginada en la actualidad en Los Ángeles y presenta un trío diverso de pacientes en sesiones con Brooke, buscando transitar por una variedad de preocupaciones modernas. Cuestiones como la pandemia y los recientes grandes cambios sociales y culturales son el telón de fondo del trabajo de la especialista, mientras ella misma lidia con complicaciones en su propia vida personal.

Noticias relacionadas

También forman parte del elenco Anthony Ramos, como Eladio, quien trabaja en el tratamiento domiciliario del hijo adulto de una familia adinerada; Liza Colón-Zayas, como Rita, amiga y confidente de larga data, quien la apoya mientras ella enfrenta sus propios demonios después de una pérdida importante; John Benjamin Hickey, como Colin, un millonario encantador y que pasó de pasar su tiempo en la playa a convertirse en un criminal de cuello blanco y reflexiona sobre todas las maneras en las que su vida cambió después de su reciente salida de la cárcel; Quintessa Swindell, como Laila, una paciente adolescente y desconfiada de Brooke, que intenta construir su propia identidad independientemente de las expectativas de su familia sometedora; y Joel Kinnaman, como Adam, exnovio de Brooke que reapareció y complicó aún más su vida.

La serie se estrenó en 2008, con Gabriel Byrne como protagonista. Y las experiencias de su personaje, el doctor Paul Weston, rápidamente cautivaron al público, ya que a través del psicoanálisis se abordaban temas como el amor, la pareja, la sexualidad, los problemas laborales y la autodestrucción, entre otros. En 2009 se estrenó la segunda temporada y al año siguiente, la tercera, que fue más corta que las anteriores. Y el regreso luego de más de diez años contará con 24 episodios.

Un detalle no menor esta historia funcionó muy bien en su adaptación a la televisión argentina: "En terapia". El unitario emitido por la TV Pública fue protagonizado por Diego Peretti, como el psicoanalista Guillermo Montes; Julieta Cardinali, como Marina; Germán Palacios, como Gastón; Ailín Salas, como Clara; Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonzi, como Martín y Ana, y Norma Aleandro como Lucía, la terapeuta del personaje principal.