Agricultor egipcio descubre órdenes militares talladas en piedra hace más de 2.500 años.

"El Museo de Antigüedades en Ismailía (noreste) recibió una estela de piedra que data de la dinastía 26, que los reyes eregían durante campañas militares en el este. Fue descubierta por un ciudadano en su granja mientras preparaba sus tierras para el cultivo", dijo el ministerio en su cuenta de la red social Twitter.

Museum of Antiquities in Ismailia received a sandstone stela dating back to the 26th dynasty, that kings erected during military campaigns towards the east.

It was discovered by a citizen in his farm & he immediately notified the Tourism and Antiquities Police. @KhaledElEnany6 pic.twitter.com/fmsCEvnpym