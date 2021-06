La sudafricana Gosiame Sithole aseguró que no hizo ningún tratamiento de fertilidad

Una mujer sudafricana rompió un récord mundial al dar a luz a 10 bebés en un mismo embarazo. Gosiame Sithole, de 37 años, dio a luz a siete nenes y tres nenas por cesárea a las 29 semanas.

En tanto, el marido de la mujer declaró al medio Pretoria News: “Tenía siete meses y siete días de embarazo. Estoy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar mucho”.

La mujer, que ya tuvo gemelos que ahora tienen 6 años, aseguró que su embarazo fue natural, sin tratamientos de fertilidad.

Noticias relacionadas

Previamente y en el marco de una entrevista, la mujer declaró estar “conmocionada y fascinada” por el embarazo. Dijo que no podía creerlo cuando los médicos le dijeron que estaba esperando sextillizos, es decir, seis bebés, antes de que más estudios revelaran que en realidad eran octillizos u ocho bebés.

“No lo creía, lo dudaba, estaba convencida de que si era más de uno, serían mellizos o trillizos, no más que eso. Cuando el médico me lo dijo, me tomé un tiempo para creerlo, incluso cuando vi los escáneres no lo creí. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que era cierto. Luché para dormir por la noche”, declaró.

Al momento del nacimiento, fueron un total de diez bebés. Dos no habían sido vistos por los doctores durante las ecografías.

“¿Cómo encajarían en el útero? ¿Sobrevivirían? ¿Y si salieran unidos en la cabeza, en el estómago o en las manos? ¿Qué pasaría? Me hice todas estas preguntas hasta que el médico me aseguró que mi útero comenzaba a expandirse por dentro. Dios hizo un milagro y mis hijos se quedaron en el útero sin complicaciones”, explicó.

Su esposo agregó que a pesar de la conmoción inicial, estaba muy feliz : “No podía creerlo. Me sentí como uno de los hijos elegidos de Dios. Me sentí bendecido por recibir este tipo de bendiciones cuando muchas personas necesitan niños. Es un milagro que aprecio”.

“Tuve que ir a hacer mi propia investigación sobre si una persona realmente podía concebir ocho hijos. Era algo nuevo. Sabía sobre gemelos, trillizos e incluso cuatrillizos. Pero después de que descubrí que estas cosas suceden y vi los registros médicos de mi esposa, me emocioné aún más. No puedo esperar para tenerlos en mis brazos”, detalló antes del parto.

De esta manera, Gosiame rompió el récord mundial después de que el mes pasado otra madre diera a luz a nueve bebés en Marruecos. Halima Cisse, de 25 años, dio a luz a cinco niñas y cuatro niños, a pesar de que esperaba siete bebés después de que los médicos omitieran dos bebés en la ecografía.