Locura en el Metrobús: cuatro jóvenes viajaron colgados de un colectivo en plena 9 de Julio

Un insólito hecho de imprudencia fue registrado en el Metrobús de 9 de Julio entre Indepencia y Belgrano.

Cuatro jóvenes fueron filmados mientras viajaban colgados literalmente de un colectivo que transitaba por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

La secuencia fue registrada por uno de los automovilistas que manejaba por la zona y se vio sorprendido ante tanta falta de responsabilidad y peligro para esos jóvenes.

Por el momento no se conoce el motivo que llevó a estas personas a actuar de esa manera poniendo en peligro sus vidas.