Abel Pintos y Mora Calabrese tendrán la fiesta de casamiento este sábado: los detalles

Con el perfil bajo que lo caracteriza, Abel Pintos se casó por Iglesia con Mora Calabrese en secreto. La ceremonia se llevó a cabo el jueves 23 en una capilla de Cañuelas y fue oficiada por el padre Ramón, un párroco amigo del cantante. "El cura tuvo que pedir permiso, le tuvieron que hacer un pase de iglesia", reveló Rodrigo Lussich en Intrusos, donde explicaron que la pareja se registró en la iglesia sin aclarar su identidad para que no se filtre la información.

El cantante y la empresaria se habían unido por civil el 18 en Resistencia, Chaco, pero en lugar de hacerlo en un registro civil, organizaron un evento íntimo en la casa de la mamá de Mora. "Sábado para siempre. Te amo", escribió el artista en sus redes junto a algunas fotos del casamiento. Y este sábado 25 harán una fiesta en Estancia Villa María, un hotel cinco estrellas en el que también festejaron su boda Luciana Lopilato y Michael Bublé, Araceli González y Fabián Mazzei, entre otras parejas. Según reveló la periodista Karina Iavícoli, uno de los artistas presentes será Jairo, quien a pesar de los duelos familiares que está transitando tras la muerte de su esposa y su exnuera, cantará el Ave María para los enamorados.

E intérprete de Oncemil y Calabrese se conocieron en un concierto que él dio en Chaco en octubre de 2013. Ella era fanática de su música e hizo hasta lo imposible para conocer a su ídolo y sacarse una foto en el camarín. Pintos, que tiene una relación muy cercana con sus seguidores, accedió a posar junto a la bellísima joven y desde entonces vivieron una relación oculta durante seis años. La agitada agenda del cantante, con sus conciertos y giras por el mundo, y la vida de Mora en Chaco junto a su hija, Guillermina, por momentos no eran compatibles y por esta razón, atravesaron más de una crisis.

En septiembre de 2019, luego de que se conociera su noviazgo secreto, Abel decidió salir a confirmar su romance públicamente pero no dio más detalles. Y en San Valentín de 2020 le dedicó un sentido mensaje a su novia: “Estás enamorado: porque bailas en todos los rincones, los abrazos y caricias son el pan de cada día y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles más grande. ¡Salud por eso! ¡Feliz día!”, escribió junto a unas imágenes en las que se los ve bailando acaramelados.

Semanas más tarde, el bahiense anunció que estaban esperando su primer hijo juntos. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción", escribió a mediados de marzo en sus redes junto un emoji de una mujer embarazada. Y en una compartió su emoción en una entrevista: “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”.

Finalmente, Agustín nació el 21 de octubre de 2020 y su papá lo presentó en las redes sociales con una canción de Fito Páez. A diferencia del hermetismo con el que había manejado su vida privada en 25 años de carrera, Pintos decidió compartir sus emociones por su flamante paternidad tanto en el universo virtual como con su música. De hecho, semanas antes del nacimiento de su hijo soñó que jugaba a las escondidas con él y escribió "Piedra libre", uno de sus temas más recientes.

