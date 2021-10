Momento del allanamiento.

La Policía de la Ciudad desarticuló en las últimas horas un prostíbulo que funcionaba en un departamento del barrio porteño de Belgrano, tras una investigación que duró cinco meses, informaron hoy fuentes oficiales.





El operativo, en respuesta a una denuncia de vecinos, fue realizado por personal de la División Delitos de Trata, que con tras tareas de inteligencia logró confirmar que en un domicilio de Belgrano se explotaba sexualmente a mujeres.





Luego de cinco meses de recopilar información, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo de la doctora Alejandra Mercedes Alliaud, ordenó el allanamiento del inmueble.





Esta medida judicial fue cumplida por personal de la mencionada división, con la colaboración de integrantes del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Gobierno de la Ciudad.

Al ingresar al departamento, los efectivos policiales encontraron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad extranjera y mayores de edad, en momentos en que tenían sexo en diferentes cuartos del inmueble.





Además, la policía halló a una quinta mujer en el departamento, que fue imputada por administrar el prostíbulo.





Inmediatamente, las víctimas fueron entrevistadas por la psicóloga del equipo de rescate, que luego redactó un informe que será elevado al magistrado interventor, según explicaron las fuentes policiales.

