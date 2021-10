Agricultura vertical, CANAL 26

La forma en la que cultivamos alimentos hoy en día es insostenible. Estamos agotando los recursos de nuestro planeta a un ritmo acelerado y está en peligro la seguridad alimentaria de una población que no deja de crecer...

En este punto nos encontramos con la agricultura vertical que consiste en la práctica de cultivar en el interior mediante capas superpuestas de forma vertical. Esta práctica busca optimizar las condiciones de crecimiento de cada planta y aplicar esta técnica en un entorno controlado y totalmente automatizado...

La agricultura vertical ofrece importantes beneficios frente a la agricultura tradicional:

Uso de la tierra. Esta práctica utiliza mucha menos tierra que la agricultura tradicional. En la granja vertical de IGS, cada torre sólo requiere el 12% de terreno frente al que sería necesario para el cultivo al aire libre.

El agua. Esta agricultura requiere mucho menos agua que la tradicional, ya que se produce menos evaporación y puede ser fácilmente reciclada.

Resistencia climática. La agricultura vertical ayuda a aumentar la resistencia climática de la producción local de alimentos. Esto se debe a que se puede cultivar todo el año.

Producción todo el año. Dado que el cultivo es posible los 365 días del año, el número de ciclos de crecimiento anual en la agricultura vertical es mucho mayor que en la agricultura al aire libre.

El uso de energía. La agricultura en una granja vertical en combinación con energía renovable funcionaría muy bien, ya que no requiere una carga base continua de energía y puede hacer frente a la intermitencia.

la agricultura vertical representa una forma innovadora de producir mejores alimentos, de una manera más eficiente y ambientalmente racional. Con la inversión y el compromiso adecuados, la agricultura vertical podría llegar a ser el método de producción de alimentos preferido por las generaciones futuras…

