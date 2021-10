Foto NA.

El submarino de propulsión nuclear USS Connecticut chocó contra un objeto durante una misión en el mar de la China Meridional , informó este jueves el portal Military Times citando una declaración de la Marina estadounidense.

El impacto, que ocurrió el 2 de octubre, provocó heridas en varios tripulantes de la nave, señalaron los militares, agregando que todos están fuera de peligro.

De acuerdo con la información que trascendió, sucedió en esa zona marítima mientras navegaba en un área de unos 3.500.000 km², que comparte espacio geográfico con Indonesia y Malasia hasta el estrecho de Taiwán, las islas de Borneo y el archipiélago de las Filipinas.

Por su parte, el portal USNI News reportó, con referencia a una fuente en la Defensa estadounidense, que los heridos fueron 11 marineros.

Pese a que la Marina no aportó información sobre la naturaleza del objeto con el que chocó el submarino, un oficial en estricto off the record indicó a Military Times que la topografía del fondo marino de la zona no sugiere que se tratara de una roca.

El USS Connecticut debe llegar a la base naval estadounidense en Guam, una isla perteneciente a Estados Unidos en Micronesia, en el Pacífico Occidental.. Según la Marina, el aparato "permanece en condición segura y estable".

"La planta de propulsión nuclear y los espacios del USS Connecticut no se vieron afectados y siguen funcionando plenamente", aseguran los militares.

Botado en 1998, el USS Connecticut es uno de los tres submarinos clase Seawolf, alberga una tripulación de 126 personas y puede portar tanto torpedos como misiles.

