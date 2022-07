Camila Homs. Foto: NA.

Camila Homs, la expareja del futbolista del seleccionado argentino Rodrigo de Paul, rompió el silencio y se refirió a la situación judicial que atravesaba con su ex con ella. Están en conflicto en la búsqueda de un acuerdo para la manutención de ellos dos hijos en común que, de no llegar a concretarse, dejaría al futbolista fuera de la próxima copa mundial de Qatar.

Ante esta situación, faltaba la palabra de Homs, quien enfrentó a los medios en la noche del jueves y salió a poner paños fríos. “Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”, aseguró. En cuanto al vínculo con De Paul, Camila sintetizó: “Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos”. Asimismo, agregó: “Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”.

Situación legal

Los rumores de que De Paul se podría perder el mundial de fútbol a disputarse en Qatar se instalaron después de unas declaraciones de Claudio Tapia al programa De Acá En Más que conduce María O'Donnell en la radio Urbana Play y que desde la AFA aseguran que fueron “tergiversadas” y “ malinterpretadas ” por otros medios. En esa nota, el máximo dirigente del fútbol nacional dijo que “para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal con condena pendiente o algo de género o similar”. Algo que De Paul no tiene.

Esto mismo detalló la abogada Gallego: “Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que existe un reclamo y acá no existe”. En este punto, explicó que fue el propio De Paul el que inició la fijación de cuota alimentaria el mismo día que se cerró la mediación.

