Rodrigo De Paul. Foto: NA.

Rodrigo De Paul rompió el silenció sobre el rumor de que podría perderse el Mundial de Qatar 2022 y lo negó rotundamente. “Es absolutamente incorrecto”, sentenció. En plena batalla legal con su ex, y madre de sus dos hijos, Camila Homs se refirió al tema y explicó que "quiere cuidarla a ella y a sus hijos".

“Se dijo lo del Mundial tambien y sentí que me estaban empezando a dañar. Entonces creo que mi palabra tiene valor, jamás me metí en la vida de nadie ni molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo”, expresó en diálogo con América TV.

“Salgo a hablar porque en un punto sentí como que se me quería hacer un daño. Ya cuando dicen que Tini apareció cuando yo todavía no estaba separado no me gusta, que digan que no pago la cuota de mis hijos cuando estan los recibos y transferencias... Yo jamás haría eso ni con mis hijos ni con Camila, que es la mujer que me acompañó muchos años”, manifestó.

Your browser does not support the video element.

Rodrigo De Paul sobre Mundial Qatar 2022

“Ojalá podamos hacer una gran Copa del Mundo. Somos los primeros que estamos ilusionados, pero todo a su debido tiempo”, dijo.

“Cuando llegó Scaloni vi que podía ser parte del recambio. Creo que las cosas en la Selección me salieron mejor de lo que esperaba, vengo de superar a Ruggeri con el récord del jugador que más tiempo lleva invicto y eso es algo increíble”, cerró.

Noticias relacionadas