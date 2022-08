Salman Rushdie atacado en Nueva York. Foto: EFE.

El escritor Salman Rushdie, atacado en un acto en el que participaba en Chautauqua (norte del estado de Nueva York), ha sido trasladado en helicóptero a un hospital "y se desconoce su estado", según informó la policía en la primera confirmación oficial del hecho.



Según la policía, Rushdie, de 75 años, ha sufrido "lo que parecen heridas de cuchillo en el cuello".



Su agresor, un varón, fue de inmediato detenido por un agente de policía asignado a su seguridad.

El atacante de Salman Rushdie fue detenido de inmediato. Foto: EFE.



Fotografías sin verificar han mostrado al agresor, que aparenta tener unos 30 años y luce una corta barba, mientras era esposado y transportado por la policía a custodia.

Primeras informaciones y espera de parte médico

Un reportero de Associated Press fue testigo de cómo un hombre irrumpía en el escenario de la Chautauqua Institution y empezaba a dar puñetazos o a apuñalar a Rushdie mientras era presentado. El autor fue cogido o cayó al suelo, y el hombre fue retenido.

Se desconoce por el momento el estado de salud del escritor indio atacado.

La carrera de Rushdie

Rushdie, de 75 años, fue objeto en Irán de una "fatwa" (decreto religioso) que le condenaba a muerte por blasfemias y que le obligó a pasar años en la clandestinidad tras la publicación de su libro "Los versos satánicos" en 1988.



La obra, una novela en la que la ficción se combina con la reflexión filosófica y el sentido del humor, despertó la ira de los musulmanes chiíes que la consideraron un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica, y fue prohibida en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.



Desde hace alrededor de dos décadas Rushdie, que durante décadas ha vivido con protección de guardaespaldas, reside en la ciudad de Nueva York y hoy tenía previsto dar una conferencia en la Chautauqua Institution, un centro cultural situado al oeste del estado de Nueva York.

