Mauro Cosolito y su descompensación en la autopista Rosario - Santa Fe.

El basquetbolista santafesino Mauro Cosolito, de 33 años, quien actualmente se desempeña en el club Quimsa que participa en la Liga Nacional de Básquet, condujo su automóvil en contramano durante unos 20 kilómetros por la autopista Santa Fe-Rosario al bajarle la glucemia en sangre, como consecuencia de la diabetes que padece.

El peligroso incidente ocurrió en el inicio de la autopista, en las afueras de la ciudad de Santa Fe, cuando el conductor de 33 años realizó maniobras riesgosas primero en su carril, yéndose en varias oportunidades a la banquina, hasta terminar cruzando a la mano contraria por la que recorrió varios kilómetros.

El hecho quedó registrado en videos filmados por otros conductores que a esa hora transitaban por la autopista y luego compartieron en redes sociales.

El vehículo fue seguido en un trayecto por una patrulla policial, que finalmente logró detenerlo a la altura de la localidad de Sauce Viejo, indicaron las fuentes.

De acuerdo a los médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) que lo atendieron, el hombre sufrió una descompensación producto de un hipoglucemia, consecuencia de la diabetes que padece.

La salud de Mauro Cosolito

El alero de Quimsa fue diagnosticado con diabetes en 2014, tras sufrir una fuerte pérdida de peso corporal en los análisis de rutina para la práctica deportiva. Por el tipo de enfermedad, es insulinodependiente.

El jugador de La Fusión sufrió los primeros síntomas cuando se descompuso en un entrenamiento durante la pretemporada en 2013, cuando todavía era jugador de Unión de Santa Fe.

A partir de eso, Cosolito logró recuperarse, fue diagnosticado y siguió jugando para convertirse en una de las figuras de la Liga Nacional.

