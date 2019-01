Mar del Plata, insegura: vecinos detuvieron a delincuentes en plena calle

Mar del Plata sigue inmersa en una inseguridad insostenible, y ante la falta de respuestas del intendente Carlos Arroyo, los vecinos son los que tienen que tomar medidas, en muchos casos, arriesgando sus vidas.

En este caso, dos delincuentes le robaron la cartera a una mujer en la zona del barrio La Perla e intentaron huir pero un grupo de vecinos los atrapó.

Ocurrió en horas del mediodía en 11 de Septiembre y Mitre. Los jóvenes se llevaron las pertenencias de una mujer, trataron separarse y escapar pero fueron detenidos.

Los vecinos de la zona advirtieron la situación, los corrieron y mantuvieron apresados hasta que llegó la policía.

