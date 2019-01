Marcha en Mar del Plata: "Debe terminar el gobierno de Mauricio Macri"

Mar del Plata marchó por las calles para pedir "Tierra y Vivienda Digna" y en esta ocasión pidió que se termine el gobierno de Mauricio Macri. La gente se manifestó en las calles.

Este martes, y como cada 15 de enero, se celebra el Día de la lucha por el acceso a la Tierra y la Vivienda Digna. Fecha en que organizaciones sociales salieron a la calle y en el centro de Mar del Plata pidieron que "termine el gobierno neoliberal de Mauricio Macri".

Martín García, referente del movimiento "Los Sin Techos", dijo al sitio 0223 que "este gobierno nacional destruyó los programas sociocomunitarios que luchaban contra el déficit habitacional".

Esta movilización se realizó a 10 años de que las entidades barriales pudieron recuperar un predio de viviendas de "El Martillo" que estaba abandonado. Pese a que 56 familias fueron desalojadas y luego pudieron tener su vivienda, desde las organizaciones sostienen que en Mar del Plata hay 14 mil familias que aún no cuentan con un techo propio bajo el cual vivir.

Junto a ese reclamo, el pedido de que "termine el gobierno de Mauricio Macri que permite que cierren los comercios, haya inflación, aumenten el desempleo y se produzca conflictividad en todos los gremios".

Los manifestantes agregaron: "Seguimos luchando y peleando para que se construyan soluciones habitacionales, además de una integración urbana de los barrios populares". (Video: Gentileza 0223)