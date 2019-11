Andrea Rincón

Andrea Rincón relató en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand cómo se encuentra respecto a su larga lucha contra las adicciones.

"Tuve un problema con las drogas", le confesó a Mirtha, para luego destacar que con asistencia profesional logró recuperarse. "Por suerte estoy limpia hace siete años", aseguró la actriz.

Por otro lado, junto al INADI, Rincón protagonizó un cortometraje que propone concientizar acerca del bullying y ese fue otro de los temas de los que más habló durante el almuerzo. "Lo sufrí desde la infancia y esta propuesta que tenemos es para debatir si realmente se termina a los 18 años", cuestionó.

La actriz explicó que el corto lo están "presentando junto al INADI en escuelas y centros de educación para concientizar". “Estamos levantando la bandera del respeto por el otro, con este proceso estoy sanando, siento que no sabía nada y que estoy aprendiendo muchísimo. Está bien ser vulnerable y está bien mostrarlo cuando uno atraviesa una situación de bullying”, remarcó.

“Lo que buscamos con el corto es que entendamos que el lenguaje no es inocente, que las palabras lastiman y que hay que tratar al otro con respeto”, sostuvo Andrea Rincón.