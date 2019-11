Los jurados del Bailando retirándose de la boda de Pampita.

Marcelo Tinelli arrancó su programa haciendo alusión al casamiento de Pampita y Roberto García Moritán. Florencia Peña, invitada a la boda, dio detalles de la celebración, que se llevó cabo en el Palacio Sans Souci.

"Fui, hice de conductora. Pasé a buscar a los señores (Aníbal) Pachano y (Marcelo) Polino. La pasamos hermoso, pero a las 5 de la mañana encendieron las luces y nos echaron. ¡Nos queríamos morir! Ella agarró el micrófono y dijo: ‘Chicos, foto final’. Estábamos en la cresta de la ola...", exclamó la actriz.

"Tremendo. Se puso la gorra Pampita. Ahora se lo vamos a preguntar", acotó Tinelli. "Dijo 'foto final' y quedamos todos un poquito tocados. Nos estábamos divirtiendo mucho", agregó la jurado.

"En un momento, ya yéndome tocada, nunca hundida, con lentes y una cosa que me titilaba en la cabeza, una señora se me acerca con un nene y me pide que le grabe un video. Le dije que no porque estaba un toque puesta y la señora le dijo al nene: ‘No importa, mi amor, se lo vamos a pedir a Flopy Tesouro’", remató la actriz entre risas.