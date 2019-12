Jura de Diputados, NA

La Cámara de Diputados realizó la sesión preparatoria del cuerpo, en la que prestaron juramento los diputados electos el 27 de octubre, y se consagró como presidente del cuerpo al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a partir del 10 de diciembre.

El Frente de Todos se convirtió en la primera minoría con 120 integrantes -a sólo 9 del quórum propio- ya que se sumaron todas las bancadas que respaldaron la candidatura del presidente electo, Alberto Fernández.

Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia son los tres diputados electos el 27 de octubre por Juntos por el Cambio en Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz que a partir del 10 de diciembre formarán parte del interbloque cercano al kirchnerismo Unidad y Equidad Federal.

En tanto, el interbloque Juntos por el Cambio -conducido por el radical Mario Negri-, tendrá 116 legisladores, ya que se alejaron tres integrantes de esa bancada y se sumaron al nuevo Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conducirá el mendocino José Luis Ramón.

La tercera fuerza, de 10 miembros, estará representada por el interbloque Federal que reúne a los bloques de Consenso Federal, Justicialismo, Hacemos por Córdoba, el Partido Socialista y el Frente Progresista, y que será conducido por el peronista Eduardo "Bali" Bucca".

Por último quedarán algunos legisladores que defenderán los intereses de los gobernadores de sus provincias y el Frente de Izquierda (FIT).

Los legisladores, que asumirán formalmente sus bancas el martes próximo, cuando se traspase el poder, debutarán en la práctica con el tratamiento de las leyes que serán el puntapié inicial de la gestión de Alberto Fernández, entre ellas el Presupuesto 2020, que sería aprobado en sesiones extraordinarias en dos semanas.

Tras las juras, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que debutó en ese rol, propuso a Massa como presidente del cuerpo, quien volverá a la cámara baja después de dos años, mientras Juntos por el Cambio se encaminaba a impulsar en las vicepresidencias primera y tercera, a Álvaro González (PRO) y Alfredo Cornejo (UCR), respectivamente.