Llegada del plantel de Central Córdoba a Mendoza para jugar la Copa Argentina, AGENCIA NA

Una particular situación vivió el plantel de Central Córdoba de Santiago del Estero horas antes de la final de la Copa Argentina frente a River, ya que el delantero Facundo Melivilo decidió no viajar a Mendoza, sede del partido, porque no iba a ser titular.

Según contó José Alfano, presidente del "Ferroviario", el atacante ya le había manifestado a la dirigencia la intención de dejar el club por una oferta del exterior y ante la decisión del entrenador, tomó la medida de ni siquiera viajar con la delegación.

"Melivilo tiene seis meses más de contrato con nosotros, por lo que cualquier entidad que se interese en él, deberá negociar con este club", agregó Alfano en diálogo con Nuevo Diario.

En la llegada a Mendoza, el entrenador Gustavo Coleoni se refirió a la polémica decisión de Melivilo, que había disputado varios minutos en la primera parte de la Superliga.

El DT de Central Córdoba manifestó que Melivilo había tenido un problema muscular en el isquiotibial y ésa era la justificación sobre porqué no iba a ser titular.

"No habló conmigo. Solo me mandó un mensaje diciendo que no iba a viajar y yo lo vinculé con que se amargó con la lesión", expresó.

Respecto del partido, Coleoni aclaró que no ve "golpeado" al "Millonario" luego de las caídas ante Flamengo de Brasil en la Copa Libertadores y San Lorenzo por la Superliga, sino que al contrario, está "con sed de revancha".

"En el partido ante San Lorenzo "erró dos penales, pero generó situaciones y quizá no estuvo preciso", ejemplificó en conferencia de prensa.

"Jugaremos contra el mejor equipo del fútbol argentino de la actualidad. Estar en la final fue un sueño merecido y puede ser nuestra", se esperanzó.