Andrea Rincón contó que fue víctima de violencia de género en el programa PH, Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe los sábados en horario prime time. También estuvieron como invitados Luis Novaresio, Julieta Prandi, Carlos Mac Allister, Brenda Gandini y Mey Scapola.



“Den un paso al frente los que supieron alejarse de aquello que les hizo mal”, dijo el conductor a sus invitados.

"A mí me pasaron cosas parecidas a las que pasó Julieta. También me robaron, tuve fracturas expuestas por un hombre que me golpeó, o sea me pasó de todo. Hice denuncias, fue a la comisaría de la mujer y nada", manifestó.



“Me alejé de muchas cosas que me hacían mal, sobre todo de lo tóxico. Lo peor son las personas y me relacioné con muchas personas tóxicas. Es muy difícil. Cuando vos podés dejar a esa persona, tenés que sanar porque te dejan una herida, donde tenés que estar años y años”, agregó.

"Ya en las comisarías me citaban para verme el c… para decirlo de algunas manera. Iba todos los días a declarar y nunca pasó absolutamente nada. Quedó ahí", cerró.