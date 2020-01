David Stern con Michael Jordan en 1996.

David Stern, el hombre que convirtió a la NBA en un fenómeno mundial, falleció el pasado miércoles a los 77 años como consecuencia de una hemorragia cerebral que había sufrido en diciembre pasado.

El abogado estadounidense ocupó el cargo de comisionado de la National Basketball Association (NBA) entre 1984 y 2014, período en el que logró transformar a la liga norteamericana en el faro mundial de la pelota naranja.

Stern falleció en la tarde del pasado miércoles luego de haber sufrido una hemorragia cerebral hace tres semanas, lo que sumió al mundo del basket en un profundo pesar. "David asumió en la NBA en 1984 con la liga en un cruce de caminos, pero en el curso de sus 30 años como comisionado la transformó en una NBA mundial moderna", sostuvo el actual comisionado de la asociación deportiva, Adam Silver. Y agregó: "Gracias a David, la NBA es una marca verdaderamente global, lo que lo convierte no sólo en uno de los mejores comisionados deportivos de todos los tiempos, sino también en uno de los líderes empresariales más influyentes de su generación". En ese sentido, Silver remarcó que Stern "fue un pionero de las asociaciones con medios y marketing, activos digitales y programas de responsabilidad social que llevaron el juego a miles de millones de personas en todo el mundo".

Ante la noticia de su fallecimiento, glorias de la NBA expresaron su tristeza y recordaron la figura del excomisionado. "Sin David Stern la NBA no sería lo que es hoy. Él guió a la

liga en tiempos turbulentos y la hizo crecer hasta convertirla en un fenómeno internacional, creando oportunidades que pocos podían imaginar antes. Su visión y liderazgo me dieron la dimensión global que me permitió tener éxito. Tenía un profundo amor por el baloncesto y demandada la excelencia a todos los que estaban a su alrededor y le admiro por ello. No estaría aquí de no ser por él", manifestó el ícono de la pelota naranja Michael Jordan, que

edificó su figura en los Chicago Bulls entre 1984 y 1998. Por su parte, el ex ala-pivot de Phoenix Suns Charles Barkley recordó su arribo a la liga: "Todavía recuerdo cuando llegué a la

NBA, en 1984, cuando el salario promedio era de 200.000 dólares y ahora ya está en 7,7 millones de dólares. Los jóvenes no deben olvidar nunca que sólo gracias a Stern les ha sido posible disfrutar de una realidad única".

"Descansa en paz, David Stern, el mejor comisionado", tuiteó el gigante Shaquille O'Neal, que supo integrar una histórica formación de Los Ángeles Lakers en la década del 90. La NBA factura unos 8.000 millones de dólares por año, de acuerdo a la revista Forbes.