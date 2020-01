Boda y escándalo por video de sexo de la novia. YouTube.

Se supone que una boda tiene que ser una fiesta de felicidad y diversión... pero no es lo que ocurrió en China. ¿Por qué? Simplemente, porque en el medio del salón, cuando los novios estaban frente a los invitados, se difundió el video sexual de la novia... con su cuñado. El menú, les quedó atragantado a los concurrentes y a la joven que quedó expuesta.

Fue el momento en que el novio llamó a su pareja y la invitó a ver las imágenes de un video... y no era algo lindo para ellos... sino escenas de la novia teniendo sexo en una cama con un familiar.

Imagen de la traición de la novia.

Ante el tenso momento, la mujer no tuvo más que arrojarle el ramo a su marido ante los atónitos concurrentes. Y él le respondió: "¿Creías que no sabía nada de esto?". Reclamos y reclamos en medio de la celebración.

La noticia fue dada a conocer por AsiaOne, con la viralización del video y cientos de comentarios en las redes sociales. Un revuelo increíble.

¿Qué dijeron los mensajes? Algunos aseguraron que la novia tuvo un affaire en busca de consuelo en el marido de su hermana pero se convirtió en algo incontrolable y una relación secreta... para ella, porque él dijo saber del romance.

Para otros, fue un show montado porque aseguraron que en el clip había una marca de agua de una plataforma de video. Una especie de "marketing". Mientras que otros dijeron que el novio podría tener problemas legales por mostrar la intimidad de su pareja en sitios públicos.

Incluso, al parecer, la familia de la mujer amenazó con llamar a la Policía si no retiraba el video de Internet. El problema es la dañada reputación de la joven en una sociedad tan rígida como la que se sigue en dicho país.

Más divertidos, otros repararon en la pelea de los novios y se habló de #CuñadoGate… en algunos sitios latinos que se burlaron de la situación.