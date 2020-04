Trabajos en laboratorios.

La Peste Porcina Africana, virus que se transmite de los jabalíes salvajes a los cerdos de granja, está causando grandes problemas en Europa por las consecuencias económicas. Polonia es uno de afectados.

Un buque de carga trajo esta plaga de África a Georgia en 2007. La peste porcina africana, o PPA, se extendió luego a través de Rusia y Europa del Este, entrando en Polonia en 2014. La enfermedad saltó de repente a la frontera de Polonia con Alemania, que está a 300 kilómetros.

Tomasz Zdrojewski coordinador la ONG polaca contra la caza, dijo: “Hace unas semanas arrastraron los animales muertos por el campo. Aquí vimos grandes manchas de sangre, de docenas de metros de largo. Eso es un verdadero problema, porque otros animales, otros jabalíes, se infectan con esta sangre".

"El problema es la caza en grupo, porque los animales asustados se apresuran a otras regiones, llevando la epidemia hacia el oeste. Muchas de las cacerías tuvieron lugar exactamente aquí, aunque la caza en grupo está prohibida en esta zona de amortiguación," dice Zdrojewski.

El gobierno creó un grupo de trabajo especial, listo para poner en marcha duras medidas de cuarentena en las granjas de cerdos.Dietrich Pöhle, investigador, contó: "La peste porcina africana es peligrosa para los jabalíes y los cerdos domésticos, pero para los humanos es completamente inofensiva. La enfermedad puede transmitirse a los cerdos domésticos. Pero hay otro riesgo: los productos que contienen carne de cerdos enfermos, como las salchichas, pueden transportar la enfermedad largas distancias".

Unos 35.000 cerdos tuvieron que ser sacrificados en el noreste de Polonia. A principios de este año, en el oeste de Polonia se sacrificaron otros 24.000.

Andrzej culpa al gobierno por descuidar las misiones de búsqueda para detectar jabalíes muertos, que se consideran potenciales "bombas de virus". "Los cuerpos de los jabalíes muertos no se destruyen a tiempo, simplemente están tirados por ahí durante demasiado tiempo, las autoridades los recogen a veces después de tres o cuatro días... Esto hace que los granjeros locales, como yo, se enfaden mucho. - Antes del brote de la enfermedad, teníamos unos 2.000 granjeros de cerdos en nuestro condado, hoy sólo unos 600 han sobrevivido hasta ahora."

Polonia y Alemania están intensificando su cooperación contra el virus de la peste porcina africana. El cercado en las regiones fronterizas y el trabajo del laboratorio pueden ayudar, será cuestión de tiempo para ver si serán efectivas las medidas.