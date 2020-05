Andrea Rincón.

Andrea Rincón recordó su padecimiento con su adicción a las drogas en PH, Podemos Hablar y contó detalles sobre la etapa más difícil de su vida.

"Yo pedí ayuda: da mucha vergüenza asumirlo. De hecho esto también me da un poco de vergüenza. Una cosa es cuando uno se tiene que arremengar y hay un pibe que te está pidiendo ayuda; ahora es como que me da un poco de vergüenza porque estoy muy avergonzada de lo que hice", declaró.

Con lágrimas en los ojos, la actriz asintió: "No deja de dar vergüenza a veces. Es el día de hoy que veo a mis padres y les pido perdón. No dejo de sentirme culpable y a veces es como que hay algo que sucediera que me lleva al infierno… Me agarra algo que me lleva a decir ‘¿por qué hice lo que hice?’ Y ya está, no puedo mirar más para atrás. Pero cuando alguien me pide ayuda no lo dudo porque sé que es estar en el infierno realmente".

Ante una nueva intervención del conductor, quien le señaló que ella transformó “ese infierno en un montón de cosas positivas” y que logró exitosos trabajos como actriz, ella manifestó: “Todo el mundo dice que tengo mucha fuerza de voluntad. Costó mucho pedir ayuda. Si tengo que dar un consejo, es que solo no se puede. Hay tres patas: la familia o el entorno, la predisposición de uno y los profesionales”.

Unos minutos después Rincón volvió a protagonizar un episodio emotivo en el programa de Telefe, al revelar que todavía no conoce a su sobrino Pedro, que nació en medio de la cuarentena obligatoria. “Me gustaría poder abrazarlo y besarlo. A todos mis sobrinos, a mi ahijado, a mis hermanos… Es un momento bastante heavy. Mi mamá no conoce a su nieto. Con mi hermana estamos todo el tiempo llorando, pero es lo que hay”, dijo.