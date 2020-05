Susana Giménez en la Tertulia, su casa de Uruguay.

La conductora y actriz Susana Giménez, viajó a Uruguay en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, manifestó que lo que pasa en el país "ya no es una cuarentena, es una sesentena".

"Ya cumplí 65 días en cuarentena, esto ya no es cuarentena, es una sesentena larga", sentenció Susana Giménez en una entrevista el martes por la noche. "Me parece que la cuarentena acá es más larga que en cualquier otro país, empezamos bien, no pasó nada, era todo muy pequeña la cifra y ahora esto con este problema de los barrios más carenciados es todo muy espantoso", agregó.

La estrella de Telefe, quien viajó el sábado pasado a Uruguay, algo que confirmó este martes, dijo que espera que el gobierno argentino consulte sobre la pandemia con otros países.

"Me parece que estamos haciendo más que en otros países, espero que nuestro país consulte con Italia o España, no con Estados Unidos o Brasil, donde todo es un espanto", subrayó. En la noche del martes, Susana Giménez comentó que llega un momento en el que no sabe "qué decir" y aclaró que su viaje a Uruguay estaba autorizado.

"No es que cualquier puede venir a Uruguay y entrar. Uruguay tiene cerradas sus entradas, hay que pedir permiso, algo que yo hice a través del Consulado y Cancillería. Y una vez con los papeles de la autorización pude alquilar y el avión y venir", explicó.

"Además, me dieron la residencia. La verdad es que tenía que venir después de 3 meses para pagar sueldos. También tengo animales, mis perros amados, tengo muchas cosas acá", completó.