VIDEO: golpeó a agente de tránsito porque le pidió permiso de circulación y fue detenido

Hombre detenido por agredir a agente de tránsito.

La Policía de la Ciudad detuvo este lunes a un conductor luego de que este agrediera a golpes a una agente de Tránsito durante un control vehicular en el barrio porteño de Mataderos.

El hecho tuvo lugar durante la mañana en el cruce de la colectora oeste de General Paz y la avenida Eva Perón, en momentos en que una agente de Tránsito detuvo la marcha de un Renault Kangoo y al solicitarle el permiso de circulación durante la cuarentena, el conductor reaccionó violentamente la golpeó en un antebrazo, provocándole un traumatismo.

De inmediato intervino en el caso personal de la Comisaría Vecinal 9 A y dio intervención a la Fiscalía Contravencional 39, a cargo del Dr. Gonzalo Viña, secretaría del Dr. Rimondi, quien dispuso la detención del conductor, argentino de 41 años, y el secuestro del automóvil.

La agente debió ser atendida por un médico del SAME con diagnóstico de traumatismo leve.

El hombre tiene un acta de contravención del 22 de junio de 2019 por chocar en avenida Cantilo sentido a General Paz y constatarse que tenía 2.46 gr/lts de alcohol en sangre.

Video del momento de la detención del agresor.

Cabe mencionar que la semana pasada, otro agente de la Ciudad había sido golpeado por un conductor al ingresar a la Ciudad por el Puente Alsina, en Nueva Pompeya.