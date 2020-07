Romano y Susana.

El reconocido peluquero, Miguel Romano, pasa un gran momento de angustia ya que en la semana en que puede volver a abrir su local, le entraron a robar dos veces.

“Nunca antes habían entrado ladrones este lugar. Sí a mis anteriores locales pero no acá: éste es un lugar muy seguro. Habían detectado con un palo dónde se encontraba la alarma, y que si pasaban por un costado, no sonaba. Entonces, volvieron”, comenzó su relato.

Romano aseguró que le robaron “muchas pelucas de Susana”. “Incluso la que usó en ‘La mujer del año’ y en varios sketchs de su programa”, agregó.

“No podría hablar de un número de dinero que perdí. Porque también se llevaron muchas otras pelucas de distintos colores y calidad, su valor tiene que con si están hechas a mano o no… Sí, lamento horrores que me rompieran unos vitraux de las ventanas, que se hicieron hace cuarenta años y son irrecuperables”, comentó.

"Ahora vamos a poner rejas en la puerta. Así no se puede vivir. No se puede salir, si uno va a comer a un restaurante tienen miedo. Hay que cuidarse, es una etapa de la vida en la que nos estamos acostumbrando a que pase esto. Me conforma pensar que es algo mundial, no solo acá", cerró.