EL MOMENTO DEL ATAQUE.

Cerca de las 11 horas del miércoles pasado, en Bermejito, Chaco, se vivieron momentos de extrema tensión y violencia en un estudio de radio local. Todo sucedió en los estudios radiales de FM Horizonte, mientras el periodista Luis Mancini conducía su programa y fue violentamente atacado por dos hombres. Uno de los atacantes era funcionario municipal.

“Fue un intento de homicidio”, dijo el periodista agredido luego de haber sido internado en la clínica donde se recupera de los fuertes golpes recibidos.

La brutal agresión quedó grabada por cámaras de seguridad de la misma radio.

En las imágenes se puede ver que los agresores, de gran tamaño corporal, ingresaron y sin mediar palabra, uno de ellos tomó a Mancini del cuello y lo arrojó al piso para luego darle varias trompadas. El otro agredía a patadas al periodista y le pegó varias veces con una silla.

El micrófono de la transmisión estaba abierto ya que estaban en plena transmisión, así los oyentes escucharon los ruidos de la situación de extrema violencia que se acababa de dar.

Mancini fue trasladado en ambulancia al hospital de la localidad donde recibió atención médica. “Los médicos me dijeron que tengo traumatismo de cráneo, de tórax y tengo un enfisema pulmonar por los golpes. Por eso estuve en terapia intensiva hasta hace un rato. Además, tengo escoriaciones por todos lados”, dijo.

Los agresores quedaron finalmente identificados. Son el ahora ex secretario de Obras Públicas de Villa Río Bermejito, César Gabilán, y su hermano Ramón, “que es guardaespaldas y es experto en artes marciales”, de acuerdo a lo que contó el periodista Mancini. Poco después del ataque los agresores se presentaron espontáneamente en la comisaría local y fueron trasladados a la Fiscalía N° 1 de Juan José Castelli, quedando a disposición de la fiscal Raquel Maldonado, que lleva adelante la investigación.

El intendente local, Julio Paredez, separó del cargo a César Gabilán. “Es necesario desafectarlo a modo de contribuir con el esclarecimiento de los hechos y a efecto de prever el normal funcionamiento de los servicio municipales”, se dijo en la resolución del jefe comunal difundida en redes sociales.

IMÁGENES SENSIBLES. LA AGRESIÓN CAPTADA EN VIDEO.

El periodista aseguró que se trató de una venganza por las denuncias e investigaciones periodísticas sobre presuntos casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno municipal.

“Estábamos tratando diversos temas y entre esos, algunos hechos de corrupción que ocurren en Bermejito. Y de repente el secretario de Obras Públicas y su hermano entraron a la radio, de una patada en la radio. Se me tiran encima y me empiezan a agredir”, relató la víctima. Y continuó: “Si no fuera por la gente que escuchó lo que pasaba y vino a la radio, estas personas me mataban, porque vinieron a matarme”.

Para Mancini, además hay otras dos personas que participaron de la agresión: el conductor del auto en el que se movilizaban Gabilán y su hermano, y un cuarto hombre en moto que estaba en la calle esperando, aparentemente como apoyo. “El chofer es el inspector de Bromatología de Bermejito, quien los trajo en un auto de alta gama del municipio y el otro, que llega en moto, es hermano de los Gabilán. Estas cuatro personas participan en el intento de homicidio”, consideró el comunicador.

Tras difundirse el caso, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas Repudiamos (ADEPA) repudió el ataque y pidió que los responsables sean sancionados. “Repudiamos el grave ataque a Luis Mancini, periodista y propietario de FM Horizonte, de Villa Río Bermejito (Chaco), mientras hacía su programa radial”, expresaron a través de un comunicado.

“El hecho sucedió ayer por la mañana cuando Mancini fue golpeado por dos personas que ingresaron al estudio. Los micrófonos quedaron abiertos y los oyentes pudieron advertir la situación, e inmediatamente acudieron a su ayuda. Mancini debió ser hospitalizado. ADEPA reclama el esclarecimiento del hecho y la sanción a los responsables de la agresión”, expresaron.