Luis María Kreckler. Foto: NA.

Las negociaciones por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus en China, por gestiones del a-hora- exembajador argentino Luis María Kreckler, terminó en un verdadero escándalo que además ha marcado aún más la grieta interna que se nota en el seno del Gobierno Nacional.

Alberto Fernández sacó de su puesto al embajador argentino en Beijing basándose en los informes que Felipe Solá le hizo legar a la Casa Rosada.

Es que Solá asegura a rajatablas que Kreckler fracasó rotundamente en la gestión para poder conseguir 30 millones de dosis de la vacuna china contra el coronavirus; aunque también en su lapidario reporte, agregó algo más: que el diplomático se fue a una isla exclusiva por presunta “licencia ecológica” debido a la contaminación mientras que desde Buenos Aires resultaba imperioso sellar un acuerdo con Sinopharm.

El caso es que de acuerdo al artículo escrito por Román Letjman para Infobae, Felipe Solá no le habría dicho todo lo que sabía al Presidente. A partir del 22 de agosto, Luis María Kreckler le mandó unos 10 cables reservados directamente al canciller para informar sobre su gestión. Solá jamás le respondió nada al embajador argentino en China.

Según Letjman, el Cable Número 10, del martes pasado y lanzado desde las oficinas de Kreckler al despacho del canciller, dice que Ginés González García suscribió con el presidente de Sinopharm, Liu Jingzhen, un acuerdo de entendimiento para que la Argentina lograra conseguir las vacunas chinas en 2021.

Kreckler con empresario chino.

El informe de Letjman consigna que en ese memo de entendimiento se establece:

1. Sinopharm proveerá a la Argentina 30 millones de dosis en 2021.

2. Un millón llegará en enero.

3. 12 millones en marzo.

4. Y el resto a lo largo del año 2021.

5. El precio no está acordado, pero Sinopharm tendrá en cuenta que Argentina aceptó hacer pruebas de Fase 3 con voluntarios locales junto a la Fundación Huésped.

6. El transporte corre por cuenta del Gobierno argentino.

Del reporte se desprende que el presidente argentino está al tanto de la firma del memo con Sinopharm, y que se lo informó el propio Ginés González García. Incluso, González García tendrás este sábado una conferencia virtual con las autoridades de ese farmacéutico asiático. Todo indicaría que de no mediar ningún inconveniente, el Gobierno va a informar el lunes que en enero llegará a Ezeiza el primer millón de dosis de la vacuna china.

Continúa diciendo el informe de Infobae a cargo de Román Letjman: "Gines González participó de todas las negociaciones, y está crítico de su amigo el embajador Kreckler porque no pudo cerrar el precio por vacuna. Pero se comprometió a informar al Presidente que no hubo fracaso en la negociación como aseguró Sola para coronar su desplazamiento de la embajada de Beijing".

Y sigue aportando datos: "El canciller y el embajador en China tienen pésima relación política y personal. Solá asume que Kreckler pretende su puesto, y Kreckler cree que Solá no tiene pinet para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este cortocircuito, en medio de las negociaciones con Sinopharm, causaron una crisis diplomática que afecta el vínculo bilateral entre Alberto Fernández y Xi Jinping. No es habitual en China que se desplace a un embajador de carrera a los seis meses de haber llegado a Beijing. Kreckler está mas acostumbrado a los salones europeos que al rígido verticalismo heredado de Mao y la Larga Marcha, pero en los 10 cables que envió a la Cancillería se evidencia que no estuvo al margen de las negociaciones con Sinopharm. Solá ahora se encuentra en una laberinto político. Kreckler asegura que negoció con los chinos y tiene como testigo privilegiado al ministro Ginés González. Y aguarda la evidencia a prueba de desmentidas cuando el lunes probablemente se anuncie que Sinopharm enviará a Buenos Aires un millón de dosis antes que concluya enero".

Kreckler, por su lado, se defiende por el curso de las negociaciones. Pero nada podrá impedir que siga desplazado.

Canciller argentino, Felipe Solá. Foto: NA.

Entre tanto, el informe de Letjman, sostiene que: "Alberto Fernández no confía en Solá, y casi no le habla. Sin embargo, el jefe de Estado habría aceptado el desplazamiento de Kreckler por la información del canciller y ciertos datos propios que aportaron en Olivos. Todo indica que Argentina tendrá nuevo embajador en Beijing. Es avalado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tiene nombre conocido en la liturgia peronista y es experto en China. Se trata de Sabino Vaca Narvaja, ex Director General de Relaciones Internacionales del Senado nombrado por CFK y actual Representante Especial de la Argentina para la Promoción Comercial e Inversiones en Beijing. Vaca Narvaja habla mandarín, es licenciado en ciencia política y conoce cómo funciona el poder en China".

Vaca Narvaja era el candidato natural para Cristina Fernández, pero en Cancillería se dcantaron por la larga experiencia de Kreckler. El presidente valora mucho a Vaca Narvaja, y ya decidió.

Finalmente, dice Letjman en su nota de Infobae: "Al margen de lo que explica el actual embajador en sus cables a Solá, el Presidente considera que las negociaciones exitosas con Sinopharm pertenecen a Vaca Narvaja. Y lo nombrará embajador en China cuando se conozca oficialmente que desplazó a Kreckler por sugerencia del ministro de Relaciones Exteriores. Sucederá en los próximos días. Cuando se embalen las vacunas chinas con destino a Ezeiza".