Allanamientos en causa de módems truchos

La Policía de la Ciudad detuvo a los seis integrantes de una banda que provocó una estafa millonaria a una compañía de TV por cable que, aprovechando ser empleados de una empresa tercerizada, se dedicaban a clonar módems y venderlos por su cuenta.

Las detenciones se produjeron días atrás en el marco de una docena de allanamientos simultáneos a domicilios de los imputados y de clientes, totalizando 400 módems y 500 conectores incautados, causando pérdidas a la empresa distribuidora por unos 5 millones de pesos y estafando a clientes por la conexión ilegal.

Los operativos estuvieron a cargo del personal del Departamento de Investigación Informática, con la cooperación del Departamento Prevención de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, y efectivos de la Policía Bonaerense, ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo del doctor Martín Yadarola, Secretaría 113 de la doctora María Auletta, que cumplió un papel fundamental con su rápido accionar para desbaratar a esta organización.

"Hay que felicitar al área de Ciberdelito de la Policía de la Ciudad que desbarató una organización criminal que clonaba módems de TV por cable de la empresa Cablevisión y adulteraba el servicio. Hicimos doce allanamientos, tenemos seis detenidos y desbaratamos una estafa de unos cinco millones. Esta banda le ocasionaba un daño a la empresa y a los usuarios, y gracias a la División del área de Ciberdelito pudimos entender cómo operaba, desbaratarla y ponerla a disposición de la Justicia", dijo el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli.

Por su parte, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, destacó "el trabajo muy profesional de la Superintendencia de Tecnología de la Policía de la Ciudad" en una investigación que duró un año para erradicar a esta organización delictiva.

"Era una empresa paralela integrada por ex empleados de Cablevisión y otros de empresas tercerizadas que conocían bien el circuito comercial para tener llegada a los clientes y ofrecerles este servicio paralelo. Esta banda estaba bien preparada y articulada, con una logística importante", agregó D'Alessandro.

El subcomisario Maximiliano Méndez, a cargo de la Sección Investigaciones Especiales de la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad, dio detalles de cómo operaba esta banda en el Oeste y Sur del Conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires.

"Ofrecían la instalación y mantenimiento del servicio de wifi y la condición era haber sido cliente de Cablevisión y tener el cable instalado. Venían por un dinero aproximado de 15 mil pesos y con esa conexión legal ellos hacían una conexión clandestina. Utilizaban el mismo módem de la empresa y los clonaban para que tenga el número habilitado de red. Tenemos a seis detenidos y continuamos con las pericias del material secuestrado", comentó Méndez.

Las investigaciones comenzaron estableciendo vínculos entre los seis sospechosos y se confirmó que los integrantes de la banda eran cinco empleados y un ex operario de una empresa tercerizada de Cablevisión S.A.

Aprovechando esa condición, ante la baja de un servicio, los imputados se hacían con el módem y el decodificador que luego le entregaban al ex empleado, líder de la banda, que los clonaba y los ponía a la venta por redes sociales y blogs, inclusive con tutoriales para la conexión.

En la investigación de nombres, vínculos, domicilios y seguimientos, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 24, a cargo del doctor Marcelo Reyes, se solicitó la serie de allanamientos, a los que hizo lugar el Juzgado del doctor Yadarola.

Los efectivos porteños de la Brigada de Investigación Informática y del Departamento Prevención del Cibercrimen, en conjunto con oficiales de la Policía Bonaerense, procedieron a allanar los doce domicilios en cuestión, cinco de ellos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y los siete restantes en la Provincia.

Como resultado de los operativos, se secuestraron más de 400 módems, más de 500 conectores, gran cantidad de uniformes de la empresa Cablevisión, dos inhibidores de señal, documentación de interés para la causa, listados de clientes, amplificadores de señal, 10 rollos de cable coaxial, escaleras de altura, 2 notebooks, 4 discos rígidos, equipos para soldar, 25 celulares y herramientas para desarmar y clonar los equipos.

Los seis imputados fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia bajo los cargos por estafa, falsificación y detrimento patrimonial a la empresa Cablevisión S.A, que tras el arqueo informado en la causa, oscila los 5 millones de pesos.