Anuncios de Alberto Fernández en el Congreso. Foto: NA.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró el 139 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Escoltado por las autoridades de ambas Cámaras legislativas, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Estado hizo un balance de su gestión durante el año de gobierno y anunció los próximos proyectos que el Poder Ejecutivo presentará en el Congreso.

Entre las iniciativas, el presidente destacó el proyecto que sube a $150 mil el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias e instó a que se trate. “Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedarán liberados. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán recuperando su capacidad de compra”, aseguró Fernández.

Impulso al proyecto de Ganancias.

Además, el presidente anunció que enviará un proyecto para declarar la emergencia de los servicios públicos y regulados. Al respecto, indicó: “Creo importante marcar un sendero en el precio de los servicios para el próximo año y que estén vinculadas al ingreso de la gente”.

También anunció proyectos destinados a “dinamizar la estructura de crecimiento” para lograr establecer “los pilares de un gran Proyecto Nacional de Desarrollo e Inclusión Social”.

Anuncios por Tarifas.

Entre estos, se destaca el fomento agroindustrial, sobre el cual expresó: “Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector generando más empleo y valor agregado”.

La Asamblea se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados cumpliendo los protocolos sanitarios. Estuvieron presentes de manera presencial 98 legisladores y ministros de gobierno. Los mandatarios provinciales y jueces de la Corte Suprema, al igual que el resto de los legisladores, siguieron el discurso de manera remota.

Proyecto para la Agroindustria.