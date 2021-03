Tini deslumbra en Instagram.

Ella es una de las mujeres más lindas de la música en nuestro país. Arrasa con sus canciones y su estilo en redes sociales. Ahora, Tini Stoessel volvió a sorprender con su look mostrando "tanga" que ya utilizaron Kim Kardashian y Dua Lipa, entre tantas otras.

Lo llaman "tanga a la vista" y hasta fue parte de una extensa nota en el diario español El País ante la cantidad de famosas que se prendieron al boom que comenzó en el 2020. Tini lo hizo público ya en sus redes sociales, con instantáneas donde se la ve muy sexy y con la prenda interior asomando desde sus pantalones y demás.

En la última foto se la ve con una musculosa crop top naranja, un pantalón jogging oversize del que sobresale una tanga negra y un cap como complemento con las iniciales LA de Los Angeles, donde estuvo grabando.

Look que ya lucieron celebridades como Dua Lipa, Beyoncé, Hailey Bieber y Kim Kardashian.

Como siempre, la foto se llevó de corazones de likes y frases para la diosa de la música y la actuación: "Sos la más linda del mundo", "Estás como querés, sos hermosa", "Reina de todo", "Grecia te ama", "Besos desde Italia", "Besos desde Turquía".

El look Tini sumó además nuevo corte de pelo, con un flequillo corto y recto. Stoessel compartió un pequeño video del nuevo look en su Instagram y logró casi 3 millones de reproducciones. "Amamos a Tini rollinga", le dijo una fan. Sofía Reyes y Cande Molfese se sumaron a los comentarios de Me Gusta.

Pero en Twitter se armó la guerra: muchas le dijeron que se copió a Lali Espósito. Tini no contestó nada.