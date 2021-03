Tony Adams, emblema de Arsenal FC.

Tony Alexander Adams es un viejo conocido para cualquier amante del fútbol de la década de los 90 y principios del milenio. Nacido el 10 de octubre de 1966 en Londres, su carrera ha estado plagada de éxitos deportivos y del curioso detalle de que sólo pasó sus 18 años de futbolista profesional en un mismo club: Arsenal. Pero su vida personal esconde algo más que logros deportivos, también fue por años una lucha silenciosa entre adicciones que casi acaban con su vida. Un repaso de su historia y de cómo logró salir adelante.

Adams comenzó una prominente carrera como defensor central en 1983 cuando tenía 17 años y, solo 5 años después, fue nombrado capitán del equipo del norte de Londres. Sus primeros años como profesional estuvieron plagados de logros deportivos como una Copa de la Liga, dos campeonatos de la liga inglesa y una FA Cup. Estos mismos logros lo llevaron a ser citado a la Selección de Inglaterra y para 1996 ya era capitán también de manera internacional.

Adams en sus primeros años en la cantera del equipo Gunner.

Los logros deportivos aumentaban en su carrera, como así también su lucha contra el alcoholismo que lo llevaron a ser noticia por peleas en clubes nocturnos, multas por conducir ebrio y hasta pasar 3 meses en la cárcel. El mismo Adams relató su infierno: “Necesité mucho dolor para admitirlo todo. El alcohol me escondió: prisión, cuidados intensivos, mearme, cagarme. ¿Sabes lo que quiero decir? Dormir con gente con la que no quería acostarme...”. Incluso reveló que hasta pensó en quitarse la vida: “Tengo que recordarme a mí mismo que cuando acababa de beber no quería vivir, pero no sabía cómo suicidarme. Solo entonces pude pedir ayuda”.

Adams en un partido con la selección inglesa.

Su vida dio un giro de 360° con la llegada de un técnico que no sólo cambiaría a Arsenal, sino también a su carrera: Arsène Wenger arribó a Inglaterra en 1996 cuando, según sus propias palabras, "llevaba 6 semanas limpio" y le fue de gran impulso para poder salir.

Wenger y Adams en un entrenamiento.

Respecto a ese proceso, Adams dio una entrevista donde brindó los detalles: “Estuve seis semanas limpio y sobrio y asistí a las reuniones. Fue genial tener a alguien que entendiera. Tal vez no empatizaba, pero simpatizaba. Su mamá y su papá tenían un pub cerca de Estrasburgo, vio la forma en que el alcohol cambiaba a las personas. Vio la forma en que el juego cambiaba a las personas. Sutilmente, más diferente, pero vio el efecto psicológico. No es un idiota, ese tipo. Es uno de sus puntos fuertes, la psicología. Es un hombre asombroso".

Wenger y Adams tras consagrarse campeones de la Premier League en la temporada 1997-98.

Tony logró encarrilar su carrera y convertirse en un emblema en las primeras temporadas de Wenger a cargo. Bajo su capitanía Arsenal ganó 5 títulos más hasta que anunció su retiro a poco de iniciar la temporada 2002-03. Los hinchas lo terminarían bautizando como Mr. Arsenal ya que el central pasó toda su carrera en el mismo club.

Adams en el desfile tras terminar la exitosa temporada de 2001-02.

Años después incursionó como comentarista en distintos programas de la TV británica y un paso poco exitoso como técnico en Inglaterra y España. Cabe destacar que en 2000 fundó la Sporting Chance Clinic, un lugar que brinda atención para los deportistas que sufren adicción al juego, drogas y al alcohol.

Tony junto a su estatua en las afuera del Emirates inaugurada en 2011.

Mr. Arsenal logró vencer sus propios fantasmas y convertirse en un símbolo del “sí, se puede”, demostrando la importancia de pedir ayuda y de tener un ambiente apropiado. Sin dudas Wenger fue una figura trascendental en su lucha como así también él lo fue para su temprano éxito en Arsenal. Pocas veces una relación técnico-jugador se convirtió en una mutua ayuda dentro y fuera de la cancha.