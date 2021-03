Britney Spears, "avergonzada" por el enfoque del documental de The New York Times.

La cantante estadounidense Britney Spears confesó a través de una publicación de Instagram sentirse "avergonzada" por el enfoque del documental "Framing Britney Spears", producido por el diario The New York Times, el cual "no pudo terminar de ver en su totalidad".

"No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz en la que me pusieron", escribió la cantante junto a un video en la que se la ve bailando.

Estrenado el 5 de febrero pasado en la plataforma Hulu, el documental recorre su meteórica carrera como artista con foco en el tratamiento amarillista que recibió de los medios y en la batalla que libra contra su padre por su tutela legal.

"Lloré durante dos semanas, todavía lloro a veces -agregó- pero hago lo que puedo para tratar de mantener la alegría y bailar me trae alegría".

El 10 de febrero pasado Spears había escrito en sus redes: "Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de esas personas, ¡Todos tenemos tantas vidas diferentes, brillantes y hermosas! Recuerde, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, ¡no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!".

Sin embargo, este martes fue la primera vez que se refirió al documental explícitamente.Esta vez agregó: "He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente y se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu vulnerabilidad porque siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzada por los medios".