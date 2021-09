Detenido.

Un joven fue detenido acusado de cometer ataques con bombas de humo contra supermercados de dueños chinos, luego de que una huella digital suya fuera detectada en un paquete de galletitas que estaba en uno de los comercios afectados, en el barrio porteño de San Cristóbal, informaron hoy fuentes policiales.





El sospechoso tiene 21 años y trabajaba como repositor en un supermercado, mientras que, a la vez, atacaba a otros comercios de San Cristóbal y Parque Patricios con granadas de humo, de acuerdo con la pesquisa llevada a cabo por personal de la División Operaciones del Departamento Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad y de la Policía Científica.





La identidad del detenido pudo descubrirse merced a huellas que dejó en un paquete de galletitas al momento de uno de sus ataques.





La pesquisa se inició en agosto pasado, cuando se recibió un llamado al 911 por un incendio en un supermercado situado en Matheu al 1700, aparentemente generado por una granada de humo dejada en una góndola.





Personal de la División Pericias y Técnicas del Departamento Escuadrón Antibombas arribó al negocio y secuestró el artefacto, mientras que la encargada del local les entregó las filmaciones de la entrada y pasillos del supermercado.

Mediante el análisis de esas imágenes se comprobó que el autor del hecho había sido un hombre que utilizaba un casco de motociclista y que, antes de dejar la granada, había tomado contacto con otros elementos del lugar, entre ellos un paquete de galletitas, que fue incautado para ser sometido a pericias.





De allí los pesquisas lograron obtener unas huellas digitales aptas para determinar la identidad del sospechoso, que fue constatada por el sistema APFIS y el archivo de registros por denuncias de robos y violencia de género.





Con la identidad del hombre, se realizaron trabajos de ciberpatrullaje sobre perfiles de redes sociales y se halló un domicilio sobre la avenida San Juan al 2000, en el que viviría, al tiempo que se determinó que trabajaba como repositor en un supermercado chino lindero a su domicilio.





A pedido del fiscal Penal, Contravencional y de Faltas 29, Aníbal Brunet, y por orden de la jueza Cristina Beatriz Lara, del mismo fuero, se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, quien fue detenido.





En el lugar fue hallada una granada de mano de humo apta para su uso inmediato, similar al que se encontró en uno de los supermercados atacados, dos pendrives, tres teléfonos celulares, una notebook y un pasaporte de la República de China.





El detenido fue trasladado a la Comisaría Vecinal 5 B y, a raíz de varios hechos de ataques similares a comercios de la zona, se analizaron las cámaras de los locales y se estableció que el autor, con similitud al imputado, siempre vestía las mismas prendas y en todos los hechos ingresaba con un casco de motociclista.





Por esa razón, el magistrado ordenó un nuevo allanamiento en el departamento del hombre, donde se halló un casco de color negro y prendas simulares a las empleadas por el autor de los hechos investigados.





Con los elementos secuestrados en su vivienda, se le comprobaron al hombre varios ataques a supermercados chinos, al tiempo que se constató que tiene antecedentes por robo con arma de fuego y denuncias de amenazas de una antigua pareja.

