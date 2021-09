Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari

En las últimas semanas, la vida de Britney Spears sufrió cambios importantes. Luego de que su padre, James Spears, se presentara ante la Justicia estadounidense para terminar con la tutela legal que ejerció durante su patrimonio durante 13 años, la artista está enfocada en hacer todo lo que no pudo en el último tiempo. Por eso, decidió dar un paso más en su relación con Sam Asghari y anunció su compromiso.

"¡¡No lo puedo creer!!", escribió en sus redes junto a un video en la que se la ve luciendo un anillo de diamantes. Mientras que el modelo y entrenador iraní compartió una foto de la pareja con un primer plano del anillo, que fue confeccionado por la joyería Forever Diamonds de Nueva York, y lleva grabado la palabra "Lioness", que significa "leona".

El anuncio revolucionó a los fanáticos de la Princesa del Pop. Sobre todo, porque en junio pasado, la rubia se presentó a una audiencia vía Zoom en la que contó lo difíciles que fueron los últimos 13 años en los que su padre no solo manejó su economía, sino que también intervino en todos los aspectos de su vida. "Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía. Tengo un DIU, pero no me dejan ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien", relató. Y reveló que fue medicada con litio, contra su voluntad: "Es una droga fuerte. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes".

También comparó el manejo de su padre con un cárcel y aseguró que el comportamiento del hombre ha sido "abusivo". Sin embargo, la Justicia determinó que la cantante no estaba preparada para administrar su patrimonio y que James podía seguir a cargo de todo. Esta sentencia hizo que las redes sociales, donde hace tiempo comenzó el movimiento #FreeBritney para apoyar a la artista, se alborotaran y que incluso varias figuras de la música, como Madonna, Justin Timberlake y Christina Aguilera, se solidarizaran con ella.

Enojada por el fallo en su contra, Britney decidió alejarse de los escenarios por tiempo indeterminado. "No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", anunció en su cuenta de Instagram.

Pero a mediados de agosto James informó que estaba dispuesto a ponerle fin al acuerdo y casi tres semanas más tarde formalizó su decisión. El próximo 29 de septiembre habrá una audiencia en la que la jueza Brenda Penny comunicará su sentencia. En los últimos cinco años, su pareja se convirtió en su gran sostén emocional, ya que la acompañó en sus peores momentos.

Noticias relacionadas