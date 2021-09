Britney Spears tendrá un nuevo documental sobre su vida. Foto: Google

Luego de las repercusiones que tuvieron Framing Britney Spears y The Battle for Britney, dos documentales sobre la vida de la Princesa del Pop, su peor momento mediático y el control que su familia ejercía sobre su vida, Britney Spears protagonizará un nuevo proyecto en las pantallas. Se trata de Britney Vs. Spears, un documental de Netflix que promete revelar todos los secretos detrás de la tutela a cargo de James Spears y el conflicto que se generó entre padre e hija.

Con la dirección de Erin Lee Carr y de la periodista Jenny Eliscu, abordará los primeros años de la vida de la artista, su irrupción en los medios, la fama desmedida que hizo que su familia se volviera millonaria, y como en 2008 su vida cambió por completo, cuando sufrió un colapso mental en medio de su peor momento personal y profesional, que llevó a su padre a hacerse cargo de su patrimonio.

El documental cuenta con entrevistas exclusivas y testimonios de personas que la acompañaron a lo largo de su carrera, que fueron testigos de su vida lejos de las cámaras y que dan detalles reveladores sobre el comportamiento de su círculo íntimo. Y llegará a la plataforma de streaming el próximo 28 de septiembre, un día antes de la audiencia entre la cantante y su padre en los tribunales de Los Ángeles, que definirá qué pasará con la tutela.

Hace tiempo que la salud de Britney preocupa a sus fanáticos, quienes impulsaron el movimiento #FreeBritney en las redes sociales. Y todo tomó un tinte aún más dramático en los últimos meses, cuando la artista dio su testimonio frente a la Justicia estadounidense. "Sólo quiero que me devuelvan mi vida", manifestó a fines de junio, en una audiencia que se transmitió en vivo, y reveló que hace tiempo que le cuesta dormir y es infeliz. "Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo", agregó.

Asimismo, comparó el manejo de su padre con un cárcel y aseguró que el comportamiento del hombre ha sido "abusivo". Sin embargo, la Justicia determinó que la cantante no estaba preparada para administrar su patrimonio y que James podía seguir a cargo de todo. Esta sentencia hizo que las redes sociales, donde hace tiempo comenzó el movimiento #FreeBritney para apoyar a la artista, se alborotaran y que incluso varias figuras de la música, como Madonna, Justin Timberlake y Christina Aguilera, se solidarizaran con ella.

Enojada por el fallo en su contra, Britney decidió alejarse de los escenarios por tiempo indeterminado. "No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores..."¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", anunció en su cuenta de Instagram.

Finalmente, a mediados de agosto James informó que estaba dispuesto a ponerle fin al acuerdo y casi tres semanas más tarde formalizó su decisión y el próximo 29 de septiembre habrá una audiencia en la que la jueza Brenda Penny comunicará su sentencia. ¿Podrá La Princesa del Pop volver a tener el control sobre su vida? Por lo pronto dio un importante paso en su vida amorosa y se comprometió con el modelo iraní Sam Asghani, algo que sus padre no le permitían.

