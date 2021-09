Lali Espósito y Tini Stoessel

Durante años, Lali Espósito y Tini Stoessel representaron el Boca-River de la escena de la música pop nacional. Sus fanáticos protagonizaron cientos de peleas en las redes sociales, pero lejos de sumarse a la polémica, las dos se encargaron de aclarar una y otra vez que no son amigas pero tampoco hay problemas entre ellas.

Hace varias semanas que Ángel De Brito venía amagando con anunciar un proyecto que las cantantes compartirían y finalmente, contó que fueron convocadas para participar de un espectáculo en agradecimiento al personal de salud por su trabajo durante la pandemia en el que participarían otros artistas de renombre.

"Las chicas fueron convocadas junto con otros 40 artistas nacionales para un show que se hará en el Hipódromo para darle las gracias a los médicos y el personal de salud que trabajó durante la pandemia. En total, serán 5 mil profesionales de la salud. Lali me dijo que le hubiera encantado pero que no puede estar en la Argentina para esa fecha, tiene otros compromisos", explicó el periodista.

Pero como enseguida se empezó a especular con que la ex coach de La Voz Argentina no quería compartir escenario con la autora de Miénteme, Lali decidió hacer un contundente descargo en sus redes. "No me baje de ningún show chiques, ¡porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora", escribió en su cuenta de Twitter.

"¿Como no entendiste? si te conté el viernes. Los organizadores Hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas", le respondió De Brito. Y la artista se mantuvo firme en su postura: "Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista... Cosa que jamás haría. Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de que me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y mal intencionados Ahí mi tuit".

Y para dar por terminado el tema, reforzó: "A mí estas movidas de tuitear y contestar no me gustan.., pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen 'mal de mi'. Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena... ¡ya está! Eso es viejo".

Noticias relacionadas