Al menos siete personas han muerto, otra se encuentra desaparecida y 227.470 hogares se han visto afectadas debido a las inundaciones provocadas por una tormenta tropical en Tailandia, indicó este jueves el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

Las riadas, causadas por las fuertes lluvias caídas desde el pasado 23 de septiembre, han anegado un total 6.335 municipios en 31 de las 76 provincias del país, principalmente en la zona central y en el noreste, aunque de momento no han afectado a la capital.

Ante el temor de que se repitan la graves inundaciones de 2011, que anegaron gran parte del país y Bangkok, el Departamento de Meteorología señaló que la situación es diferente que hace diez años, según los datos de las precipitaciones.

"La cantidad de agua que cayó en 2011 entre enero y septiembre fue mayor que en 2021, con la excepción de la región oriental, que en 2021 fue ligeramente superior que en 2011", señaló el departamento en su página de Facebook.

Según datos recopilados por el diario Bangkok Post, el agua liberada de las presas por las lluvias entre enero y septiembre de 2011 ascendió a 3.685 millones de metros cúbicos, mientras que este año han sido 2.500 millones de metros cúbicos.

Además, la presa Pasak en la provincia de Lop Buri se encuentra al 99,27 % de su capacidad, cuando en 2011 alcanzó el 134 %; la de Sirikit en Uttaradit, en el 45 %, cuando hace diez años llegó al 99 %, y la de Bhumibol en Tak se encuentra al 45 %, comparado con el 91 % en 2011.

Las inundaciones de hace diez años, unas de las peores recordadas en el país, mataron a 815 personas y causaron miles de millones de dólares en daños debido principalmente al cierre durante meses de compañías como la japonesa Honda.

En aquel año cerca de 2 millones de hectáreas destinadas al cultivo de arroz, del que Tailandia es uno de los principales exportadores mundiales, quedaron anegadas por el agua desbordada de ríos y pantanos.

Las riadas son habituales durante la época de lluvias entre mayo y octubre en Tailandia, aunque en algunas regiones los monzones tropicales pueden durar más tiempo.

Con información de EFE.

