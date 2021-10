Britney Spears agradeció a sus fans por “liberarla” de la tutela de su padre James

A menos de una semana de que la Justicia estadounidense suspendiera la tutela legal que su padre, James Spears, tenía sobre su patrimonio desde 2008, Britney Spears disfruta de sus primeros días de libertad y les dedicó un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos, quienes impulsaron el movimiento #FreeBritney en las redes sociales, que fue decisivo para ejercer presión sobre su situación.

"El movimiento Free Britney... no tengo palabras. Porque por ustedes, chicos, y su constante capacidad de resiliencia para liberarme de mi tutela, ahora mi vida va en esa dirección", escribió La Princesa del Pop. Y agregó: "Anoche estuve llorando durante dos horas porque mis seguidores son los mejores y yo lo sé. Siento sus corazones y ustedes sienten el mío. Lo sé y es verdad".

Días atrás, la artista de 39 años había compartido una reflexión sobre sus sentimientos ante este gran cambio en su vida. "Aunque hay cambios y cosas que celebrar en mi vida, todavía tengo mucho que sanar", señaló y destacó que su círculo íntimo la está brindando la contención necesaria como que pueda reflexionar todo lo que ha pasado en el último año.

Cabe destacar que la jueza Brenda Penny suspendió la tutela de James Spears pero nombró temporalmente a un tutor legal transitorio para que se haga cargo de las finanzas de la cantante al menos hasta el 12 de noviembre, cuando la rubia vuelva a presentarse ante el tribunal de Los Ángeles. "Sólo quiero que me devuelvan mi vida", manifestó a fines de junio, en una audiencia que se transmitió en vivo. "Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo", agregó y por primera vez habló del calvario que vivió desde 2008, cuando sufrió un colapso mental.

Asimismo, comparó el manejo de su padre con un cárcel y aseguró que el comportamiento del hombre ha sido "abusivo". Sin embargo, la Justicia determinó que la cantante no estaba preparada para administrar su patrimonio y que James podía seguir a cargo de todo. Esta sentencia hizo que las redes sociales, donde hace tiempo comenzó el movimiento #FreeBritney para apoyar a la artista, se alborotaran y que incluso varias figuras de la música, como Madonna, Justin Timberlake y Christina Aguilera, se solidarizaran con ella.

Enojada por el fallo en su contra, Britney decidió alejarse de los escenarios por tiempo indeterminado. "No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", anunció en su cuenta de Instagram.

Finalmente, a mediados de agosto James informó que estaba dispuesto a ponerle fin al acuerdo y casi tres semanas más tarde formalizó su decisión y el 29 de septiembre la Justicia falló a favor de la artista, que en el afán de tomar las riendas de su vida, se comprometió con el modelo iraní Sam Asghani, algo que sus padre no le permitían.

