Foto del tráiler.

Luego del éxito que tuvo la primera temporada, estrenada en 2019, Euphoria regresa a HBO Max con nuevos capítulos a partir del 9 de diciembre. Y en plena cuenta regresiva, la plataforma presentó el tráiler de la segunda temporada que da indicios de cómo seguirá la vida de Rue Bennett, la adolescente problemática a la que le da vida Zendaya.

En esta nueva entrega, la protagonista deberá atender varios frentes de batalla. Por un lado, su problema de adicción se mantiene latente y aunque prometió limpiarse en rehabilitación, tras sufrir un duro golpe amoroso sufre una recaída de la que se le hace aún más difícil salir. Como si eso fuera poco, también se iniciará en la venta de drogas Su situación familiar es complicada, ya que aún no logra superar la muerte de su padre y la relación con su madre se vuelve cada día más tensa. En el plano amoroso, las cosas no están mucho mejor. Sigue enamorada de Jules (Hunter Schafer) y aunque el sentimiento el recíproco, no coinciden en la forma de llevar adelante su vínculo.

En su primera entrega, la serie fue aclamada por la crítica y le valió un Emmy a Zendaya, entre otros premios, por la forma en la que aborda problemáticas como la violencia, la sexualidad, la diversidad sexual y el consumo de estupefacientes. Pero es mucho más que un drama, ya que logra descomprimir lo que pasa en la vida de un grupo de adolescentes con momentos de comedia.

Por su parte, Zendaya reveló que protagonizar esta serie representó un salto en su carrera, ya que le permitió mostrar su versatilidad frente a cámara, ya que venía de varios años de trabajar en series de Disney y de encarnar a MJ Jones en la saga de Spiderman. Además, reveló que la ayudó a lidiar con su ansiedad, porque tuvo que esperar semana a semana el estreno de un nuevo capítulo y la devolución de los espectadores hacia su labor, pero que a su vez le permitió ganar confianza en sus habilidades.

"No quiero estabilizarme como actriz, quiero poder explorar y forzarme siempre. Mi trabajo me lleva a lugares y me obliga a hacer cosas que probablemente yo nunca haría porque soy muy introvertida", declaró en una entrevista. El elenco se completa con Minka Kelly, Dominic Fike, Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr., Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Storm Reid y Algee Smith.

