Entre ellas ya no hay paz. Desde hace rato. Mica Viciconte y Nicole Neumann suman un nuevo capítulo, plagado de conflicto, en su historia. La ex mujer de Cubero, compartió una historia en Instagram donde se la ve a Sienna -una de sus hijas- mientras intentaba abrirse paso por un cerro bastante peligroso. En el video, se escucha a Nicole reirse mientras la grababa.

Mica, muy indignada, salió al cruce sin dudarlo.

Luego de que el video se haga viral, explotó en las redes sociales:

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Se consciente”, posteo en una historia de intagram.

Y continuaba: "Somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá se termina el tema para mi".

La respuesta de Nicole Neumann

Mientras Nicole está de vacaciones junto a su pareja y sus hijas en San Martín de Los Andes, es la encargada de subir historias y posteos a las redes.

Todo daba a entender que Neumann no iba a responder los dichos de su "rival", pero no tardó demasiado en subir una foto haciendo referencia a las personas que "hablan sobre su vida".

“La gente siempre va a hablar de vos, especialmente cuando te envidien a vos y a la vida que llevás. Déjalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya”, posteó.

Habló Fabián Cubero

En una entrevista televisiva, el exfutbolista opinó sobre lo sucedido el día de ayer entre Micaela y Nicole:

“No tengo idea, no vi nada. El video sí lo vi, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Cada uno está al cuidado… Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”, expresó.

Para finalizar comentó: “No vi nada, no sé qué pasó. Lo que pasa, siempre pasa por otro lado, no pasa por mí. Yo no hago declaraciones de nada”.

