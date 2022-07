Cami Homs fue contundente sobre De Paul. Fotos: Instagram/camihoms.

Camila Homs fue a jugar junto a su familia al programa "100 Argentinos dicen". En medio de la diversión y "un ida y vuelta" entre la modelo y Darío, el conductor no pudo dejar de preguntar sobre la situación de la disputa legal que podría llegar a dejar a Rodrigo De Paul fuera del mundial. "No se puede hablar", le contestó Camila, algo incómoda.

Sin embargo, Barassi, insistente y con un tono humorístico (fiel a su estilo), arremetió: “No quiero que De Paul no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”, pero Camila no dio el brazo a torcer y recalcó: "No me compliques".

El conductor sin cortar con el tema, le dijo: “Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”. Así le pusieron un cierre al tema y continuaron con el juego.

Situación legal

Los rumores de que De Paul podría quedar afuera del mundial de fútbol comenzaron luego de unas declaraciones de Claudio "Chiqui" Tapia en el programa "De Acá En Más". Ahí, comentó que para ir a Qatar el jugador no debía tener denuncias penales "condena pendiente o algo de género o similar”, decía.

Sin embargo, ante estas declaraciones, la abogada de De Paul, Mariana Gallego, aclaró que: “Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que existe un reclamo y acá no existe”.

