Lionel Messi volvió a sacar la cara por la Selección en la Copa América 2019 y, tras convertir su tanto de penal ante Paraguay, buscó las cámaras para que todo el mundo vea su particular dedicatoria con un beso y formando un corazón con sus manos.

Durante el encuentro, muchos especularon que era un mensaje de apoyo hacia Di María, quien festeja así sus goles, y había sido marginado por Scaloni del 11 inicial.

Sin embargo, Antonela Roccuzzo se hizo cargo del saludo del crack argentino y lo correspondió con un romántico posteo en Instagram: "Te amo, @leomessi".

Ver esta publicación en Instagram Te amo❤️ @leomessi Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) el 19 Jun, 2019 a las 9:14 PDT

La publicación sumó más de un millón de likes y cosechó otros miles de comentarios que enviaban mensajes de aliento para el jugador y la madre de Thiago, Mateo y Ciro.