Un ternero con rostro humano generó gran comoción entre los vecinos de Villa Ana, provincia de Santa Fe. El animal falleció pocas horas después de nacer. Los testigos que lo hallaron le sacaron fotos y las difundieron en medios locales. IMÁGENES SENSIBLES.



El mamífero, que habría muerto poco tiempo después de nacer, sorprendió al encargado del campo, quien tomó fotos y grabó un video que rápidamente se comenzaron a viralizar en las redes sociales.



Según se ve en las fotos, la disposición de los ojos y la forma del hocico hacen que el rostro del ternero, que nació el jueves pasado en un campo ubicado en el paraje La Reserva, se parezca mucho al de un ser humano.



La rareza del caso generó que numerosos vecinos de la zona se acercaran al paraje para sacarle su propia foto al animal con rostro atípico.

El genetista Nicolás Magnago, consultado por el portal Reconquista Hoy, este fenómeno que se observó en este ternero podría corresponderse a "una mutación genética, es decir un cambio en la secuencia de un nucleótido o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia".



El especialista agregó que "se presenta de manera espontánea y súbita por la acción de mutágenos, agentes físicos, químicos o biológicos que alteran o cambian la información genética".